"У нас є план побудувати свій стадіон, бази. Лічена кількість команд УПЛ грає на власних стадіонах, а накинулись чомусь на Полтаву. Так само неприємно було чути, що в УПЛ зайшли колгоспи, які понижують рівень чемпіонату. Не ми ж винні, що рівень Прем'єр-ліги зараз такий.

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Рівень Першої ліги тримається високо. В УПЛ зараз нема багато грошей, якісних легіонерів, які створювали різницю. Подивіться на Кубок, де Вікторія і Буковина грають в ключових раундах. Треба ставити питання командам УПЛ, як вони дожилися до того, що вилітають. До нас які питання?" – сказав Тимченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Полтава посіла друге місце у минулому сезоні Першої ліги та вперше у своїй історії вийшла до елітного дивізіону. У першому турі полтавці зустрінуться з Рухом. Гра відбудеться 1 серпня, початок матчу – о 18:00 за київським часом.

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