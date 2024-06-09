Невдалий спаринг збірної України проти Польщі (1:3) подарував багато тем для обговорення.

Експериментальний склад Реброва поховав себе, за півгодини напускавши 3 голи від Польщі. "Кадра" також була далекою від своєї найкращої версії, але використала слабкість суперника на стандартах. Фахівці б'ють на сполох перед Євро.

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Ще одним неприємним моментом товариського матчу стала травматичність. Сергію Реброву довелося вислуховувати претензії від Міхала Пробежа. Після матчу тренера "жовто-синіх" добивали розпитуваннями про гол колишнього українця. Всі ці історії докупи зібрав Футбол 24 у новому випуску на YouTube.