Гресь на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому Назаренко падає після контакту з захисником "фіалок" Маріном Понграчічем. Тренер Полісся повідомив, що поставив запитання арбітру матчу щодо його роботи на грі збірної Росії, яка відбулася після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Після матчу підійшов до арбітра і розповів йому історію, як поруч з будинком футболіста, якого штовхнули в спину, прилетіла російська ракета. В Дніпрі. А потім запитав в нього, як він міг працювати на матчі збірної цих виродків. Той промовчав і пішов далі…

Ми програли не через арбітра, але з цим хтось має щось робити?" – написав Гресь.

До слова, головним арбітром матчу Полісся – Фіорентина був азербайджанець Аліяр Агаєв, йому допомагали лайнсмени Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Всі троє суддів у червні 2025 року обслуговували товариський матч Росія – Нігерія (1:1), який відбувся в Москві.

