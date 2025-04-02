Тренер першого півфіналіста Кубка України розповів, як віддячив команді за історичну перемогу
Наставник Буковини Григорій Чурілов поділився, які заохочення були використані для команди після виходу в півфінал Кубка України.
– Помітив, що на стадіоні був присутній власник Буковини Володимир Дубинський. Після поєдинку він зайшов до роздягальні привітати команду з перемогою?
– До роздягальні президент не заходив.
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– Досить дивно… Можливо, ви вже знаєте, то скажіть – за прохід до 1/2 фіналу Кубка України команді випишуть підвищені преміальні?
– Дубинський – людина солідна, щедро віддячить, 100 %. Впевнений у тому, що премія буде.
– Додатковий вихідний для хлопців передбачено?
– З язика зірвали. От сам тільки хотів сказати, що на 2 квітня я всім гравцям дав вихідний.
– А по пляшці пива за перемогу дозволили випити, заслужили все ж?
– Такого не було, – сказав Чурілов у інтервʼю Українському футболу.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Кубка України Буковина здобула перемогу над Вікторією (2:1) і вперше в історії вийшла до півфіналу турніру.
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