"Ми слідкуємо абсолютно за всім, що робить Динамо, нам все цікаво. Ми бачимо, що вони підписують нових гравців, що вони стають сильнішими. Нам шкода, що збірна України так рано вилетіла з чемпіонату Європи, тому що ми могли отримати більш втомленого суперника.

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Проте їхня група була неймовірною, вони здобули чотири очки та вилетіли – це сталося вперше. У збірній України було шість гравців Динамо, четверо – гравці стартового складу, що викликає повагу", – сказав Станоєвіч у інтервʼю для Спортски Журнал.

Нагадаємо, що Партизан стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже 23 липня, а матч-відповідь – 30-го.

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