Тренер Партизана занепокоєний вильотом України з Євро-2024: "Ми могли отримати більш втомленого суперника"
Головний тренер Партизана Александар Станоєвіч прокоментував майбутній матч проти Динамо.
"Ми слідкуємо абсолютно за всім, що робить Динамо, нам все цікаво. Ми бачимо, що вони підписують нових гравців, що вони стають сильнішими. Нам шкода, що збірна України так рано вилетіла з чемпіонату Європи, тому що ми могли отримати більш втомленого суперника.
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Проте їхня група була неймовірною, вони здобули чотири очки та вилетіли – це сталося вперше. У збірній України було шість гравців Динамо, четверо – гравці стартового складу, що викликає повагу", – сказав Станоєвіч у інтервʼю для Спортски Журнал.
Нагадаємо, що Партизан стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже 23 липня, а матч-відповідь – 30-го.
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