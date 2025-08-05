"На нас очікує суперник найвищого рівня з великим європейським досвідом. Динамо Київ – дуже сильна і добре підготовлена команда, агресивна у своїй тактиці та згуртована навколо міцного кістяка гравців.

Динамо дало кінцеву відповідь Борнмуту щодо трансферу Забарного в ПСЖ

Нам потрібно буде дисципліновано грати в обороні, показувати свою гру та намагатися заволодіти ініціативою, коли це можливо.

Перемога – це завжди наша мета. Але, як я вже казав, добре оборонятися та зберегти "сухі" ворота було б украй важливо у першому матчі. Це забезпечило б нам перевагу перед другою грою", – наводить слова Карседо This is Mappa.

Нагадаємо, матч Динамо – Пафос відбудеться вже сьогодні, 5 липня. Стартовий свисток – о 21:00 за київським часом.

Російські власники, слід тренера збірної України і культ Афродіти – чим живе Пафос перед Динамо