Тренер Пафоса оцінив Динамо перед матчем в ЛЧ: "Суперник найвищого рівня з великим європейським досвідом"
Наставник Пафоса Хуан Карлос Карседо провів прес-конференцію перед матчем третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
"На нас очікує суперник найвищого рівня з великим європейським досвідом. Динамо Київ – дуже сильна і добре підготовлена команда, агресивна у своїй тактиці та згуртована навколо міцного кістяка гравців.
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Нам потрібно буде дисципліновано грати в обороні, показувати свою гру та намагатися заволодіти ініціативою, коли це можливо.
Перемога – це завжди наша мета. Але, як я вже казав, добре оборонятися та зберегти "сухі" ворота було б украй важливо у першому матчі. Це забезпечило б нам перевагу перед другою грою", – наводить слова Карседо This is Mappa.
Нагадаємо, матч Динамо – Пафос відбудеться вже сьогодні, 5 липня. Стартовий свисток – о 21:00 за київським часом.
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