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Тренер Ов'єдо назвав позитивний момент у першій грі команди Луніна після карантину – українець причетний до компліментів

10:50 321 Читать на русском
Тренер Ов'єдо назвав позитивний момент у першій грі команди Луніна після карантину – українець причетний до компліментів
Ов'єдо врятував нічию завдяки Луніну / ФК Понферрадіна

Наставник астурійців Хосе Анхель Зіганда задоволений нічиєю з Понферрадіною в першому матчі Сегунди після відновлення чемпіонату.

Ов'єдо втримав нульову нічию з Понферрадіною в першому матчі після відновлення сезону в Іспанії. Андрій Лунін став одним із головних героїв поєдинку, здійснивши кілька ефектних сейвів. Хоча не обійшлося і без помилок – в одному з епізодів українець "привіз" вихід на власні ворота, але зумів виправитися.

Розкішні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Понферрадіна

"Мушу визнати, що ми продемонстрували трохи не ту гру, якої очікували, але я радий, що футбол нарешті повернувся. Нічия – прийнятний результат для Ов'єдо, адже ми виглядали дещо пасивними та не зуміли створити достатньо гостроти біля воріт суперника. Хоча до гри ми розраховували на 3 очки.

Позитив – це те, що ми не пропустили у власні ворота. Це дуже важливий момент. Ми добре захищалися, хоча у кількох епізодах відчувалася нервозність.

Тепер потрібно думати про наступну гру. У Ов'єдо залишилося 10 важливих матчів. Нам потрібно добре попрацювати, адже є речі, які ми можемо вдосконалити і стати кращими", – цитує наставника офіційний сайт Ов'єдо.

До слова, вже за підсумками туру команда Луніна ризикує опуститися в зону вильоту. Цікаво, що конкурентами Ов'єдо є Альбасете та Луго, за які виступають Роман Зозуля та Василь Кравець відповідно.

Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін сам породжує і ховає інтригу – українець став абсолютним героєм першого за 3 місяці матчу

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Іспанія Українці за кордоном Хосе Анхель Зіганда Хосе Анхель Зіганда Понферрадіна Понферрадіна Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда
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