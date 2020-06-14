Тренер Олімпіка назвав секрет успіху донеччан у матчі проти Львова

Наставник донецької команди Ігор Климовський прокоментував перемогу своїх підопічних над Львовом у 26-му турі чемпіонату України (2:0).

"Дуже приємно, що ми здобули перемогу, ми давно цього чекали. Гра вдалась. Були забиті два чудових голи. Хлопці виконали установку, все що ми планували було реалізовано на 100%.

Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Зустріч була цікавою для глядачів. Сьогодні ми були сильнішими. У нас був правильний настрій: забити і зіграти на нуль позаду. У перерві ми вказали нашим футболістам на помилки, сказали, що потрібно виправити, що потрібно більше розворотів", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, перемога дозволила донецькій команді випередити Львів у турнірній таблиці – Олімпік набрав 23 очки і перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Егіше Мелікяна з 22-ма пунктами передостанні.

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