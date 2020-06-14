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Тренер Олімпіка назвав секрет успіху донеччан у матчі проти Львова

09:19 105 Читать на русском
Тренер Олімпіка назвав секрет успіху донеччан у матчі проти Львова
Ігор Климовський / ФК Олімпік

Наставник донецької команди Ігор Климовський прокоментував перемогу своїх підопічних над Львовом у 26-му турі чемпіонату України (2:0).

53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра
 
53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра

"Дуже приємно, що ми здобули перемогу, ми давно цього чекали. Гра вдалась. Були забиті два чудових голи. Хлопці виконали установку, все що ми планували було реалізовано на 100%.

Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Зустріч була цікавою для глядачів. Сьогодні ми були сильнішими. У нас був правильний настрій: забити і зіграти на нуль позаду. У перерві ми вказали нашим футболістам на помилки, сказали, що потрібно виправити, що потрібно більше розворотів", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, перемога дозволила донецькій команді випередити Львів у турнірній таблиці – Олімпік набрав 23 очки і перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Егіше Мелікяна з 22-ма пунктами передостанні.

Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол

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Олімпік - Львів Олімпік Олімпік Львів Львів Ігор Климовський Ігор Климовський
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