Тренер Олімпіка Климовський: Динамо набагато передбачуваніше за Шахтар

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський порівняв стиль гри двох грандів УПЛ – Динамо і Шахтаря після матчу з "гірниками" (0:4).

"Ми допустили дуже багато тактичних помилок. Ми втратили ігрову дисципліну. Не знайшлося жодної людини в команді, хто б узяв на себе роль лідера і в потрібний момент заспокоїв хлопців. Це і моя провина. Не зміг достукатися до футболістів. Гру програє тренер...

Олімпік – Шахтар – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Проте на другий тайм ми вийшли з хорошим настроєм, але, знову-таки, помилка, допущена захисником, привела до третього гола, після чого ми відверто посипалися. Складно грати проти таких команд, як Шахтар. Всі футболісти добре навчені. Вони добре рухаються, виконують всі елементи на високій швидкості.

Ми вивчали Шахтар. Переглядали багато відео. Ми знали, якщо багато пресингувати гравців суперника, то вони будуть помилятися. Власне, це і показали перші хвилини матчу, коли у нас виходило реалізовувати наш план. Але тактичні помилки наших гравців в підсумку привели до такого рахунку.

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Проти Динамо (1:1) ми грали у п'ять захисників і це допомогло нам. З Шахтарем не можна було занадто притискатися до своїх воріт. Нам потрібно було наситити центр поля, щоб не дати супернику простору на підступах до штрафного майданчика. Але не варто забувати про те, що у Шахтаря дуже індивідуально сильні футболісти. Все-таки кияни були куди більш передбачувані, ніж Шахтар", – цитує Климовського прес-служба Олімпіка.