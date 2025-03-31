– Прокоментуйте гру Яремчука в останніх матчах.

– Яремчук — гравець, який з початку сезону невпинно працював, не висловлюючи своєї думки і не вимагаючи нічого, не підвищуючи голосу і не просячи нічого більше, крім того, що він отримував. Від нападника ми не чекаємо просто гол. Яремчук робить на полі набагато більше, що було видно за його першим голом. Хтось може сказати, що це вина воротаря, але якщо нападник не вийде на м'яч, гола не буде. Ми попросили його бути агресивним та переслідувати суперника без м'яча, і він показав, що може це робити.

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– Схоже, ви мали рацію щодо Яремчука, бо наполягли на його збереженні, хоча гравець міг піти ще у січні.

– Ми маємо поважати кожного. Чого я не хочу робити, так це ставитися до людини так, ніби вона ніщо. Буває, що нападник може не забивати певний період або грати не дуже добре, але ви не можете просто повернутись до нього спиною, залишити його напризволяще та вигнати, особливо якщо він хороший хлопець. Навіть якщо справи йдуть не так, як хотілося б, добрий характер у команді завжди допомагає", – цитує Менділібара прес-служба Олімпіакоса.

Нагадаємо, минулого літа грецький гранд заплатив Брюгге за Яремчука 2 млн євро. У перші 6 місяців українець отримував обмаль ігрової практики, однак останнім часом ситуація налагоджується. Роман відзначився дублями у кубковому матчі проти АЕКа, у Лізі Європи проти Буде-Глімта, а вчора – в грецькому супердербі проти Панатінаїкоса.

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