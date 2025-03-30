– Думаю, вам щонайменше не соромно сьогодні за свою команду?

– Це 100 відсотків. Ми розуміли, з ким граємо – з чемпіонами країни. Тому ми грали схемою 5-4-1. Ми розраховували перекрити фланги Шахтарю, десь у нас це вийшло. Ми розуміли, які гравці діють на флангах, які гравці в середині полі, тому ми наситили і фланги, і центр поля.

Гол дебютанта та перервана серія без перемог у відеоогляді матчу УПЛ Оболонь – Шахтар – 0:2

Мені дуже сподобався другий тайм. Я вдячний хлопцям, що вони витримали темп, який був. Я дуже вдячний хлопцям, що вони грали до кінця, прагнули завершити цей матч по-іншому, але Шахтар досвідом, майстерністю закрив цей матч на останніх хвилинах.

Діями хлопцями, ставленням задоволений, результатом – звісно, ні. Але якщо ми гратимемо з такою інтенсивністю, з такою, десь не зовсім чудовою, дисципліною, але вона в багатьох моментах була – то, думаю, все в нас буде гаразд.

– Тарануха, який вийшов в 2-му таймі, відпрацьовував і на захист, і на атаку, створили кілька моментів.

– У нас дуже спрацювали заміни. Я вважаю, що вони покращили нашу гру. Вийшли більш свіжі гравці, і Шахтарю десь було важкувато справлятися з цим. Я вдячний хлопцям, які вийшли на заміну, тому що вони посилили нашу гру, – сказав Шищенко для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Оболонь посідає 14-те місце у турнірній таблиці УПЛ. У доробку "пивоварів" 18 набраних очок.

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