"Спочатку потрібно зрозуміти, на що розраховує керівництво по бюджету. Не хочеться вийти до прем'єр-ліги і просто "плестися" в кінці турнірної таблиці. Оболонь – клуб з історією і традиціями, грав в УПЛ, перегравав і Динамо, і Шахтар, тому має право "зачепитися" і вирішувати глобальні завдання. Ми, як тренери, хочемо вирішувати максимальні завдання, тому будемо розмовляти з керівництвом про перспективи і завдання.

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В будь-якому разі, підсилення буде. Перша ліга і УПЛ – різні ліги, є підвищення рівня футболу і швидкостей. Ми маємо колектив, який не грав на рівні УПЛ. Завдання виходу вирішили завдяки колективу. Потрібно точково підходити до підсилення команди, не кардинально, тому що хлопці своєю працею і ставленням заслужили грати в УПЛ. Нам потрібна здорова конкуренція – це буде на благо футболістам", – поділився Іващенко в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що Оболонь разом з Поліссям гарантувала вихід в УПЛ за підсумками Першої ліги, набравши 27 очок в чемпіонській групі.

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