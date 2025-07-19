"Це було моє рішення (не включати Ісака в заявку). Я вирішив відправити його додому через усі спекуляції навколо можливого трансферу.

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Останнє, чого він би хотів, це сидіти на трибунах і дивитися матч. Це було несправедливо щодо нього. Але я впевнений, що він буде гравцем Ньюкасла після кінця цього трансферного вікна", – цитує заяву Едді Хау журналіст talkSPORT Бен Джейкобс.

Коли фахівця запитали наскільки він впевнений в тому, що він залишиться, він відповів:

"Важко дати 100%гарантію щодо майбутнього будь-якого гравця. Це футбол і ти ніколи не знаєш, що може статися. Єдине, що я знаю точно – Александр любить Ньюкасл, гравців у команді й справді щасливий тут".

Додамо, що без Ісака Ньюкасл програв Селтіку в товариській зустрічі з рахунком 0:4.

Шведського форварда активно пов'язували з трансфером в Ліверпуль, але тепер головним фаворитом на нього називають Аль-Хіляль, який може запропонувати за гравця близько 150 млн євро.

"Alex is happy at Newcastle"



Eddie Howe on Alexander Isak's future at Newcastle pic.twitter.com/3NzNdKejep — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2025

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