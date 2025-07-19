Тренер Ньюкасла "відчепив" Ісака від команди через чутки про трансфер: "Важко дати 100% гарантію"
Головний тренер Ньюкасла Едді Хау висловився щодо долі в команді Александра Ісака.
"Це було моє рішення (не включати Ісака в заявку). Я вирішив відправити його додому через усі спекуляції навколо можливого трансферу.
Ньюкасл знайшов заміну Ісаку в топ-клубі Іспанії – доведеться викласти понад 100 мільйонів євро
Останнє, чого він би хотів, це сидіти на трибунах і дивитися матч. Це було несправедливо щодо нього. Але я впевнений, що він буде гравцем Ньюкасла після кінця цього трансферного вікна", – цитує заяву Едді Хау журналіст talkSPORT Бен Джейкобс.
Коли фахівця запитали наскільки він впевнений в тому, що він залишиться, він відповів:
"Важко дати 100%гарантію щодо майбутнього будь-якого гравця. Це футбол і ти ніколи не знаєш, що може статися. Єдине, що я знаю точно – Александр любить Ньюкасл, гравців у команді й справді щасливий тут".
Додамо, що без Ісака Ньюкасл програв Селтіку в товариській зустрічі з рахунком 0:4.
Шведського форварда активно пов'язували з трансфером в Ліверпуль, але тепер головним фаворитом на нього називають Аль-Хіляль, який може запропонувати за гравця близько 150 млн євро.
Циганков у сенсації АПЛ може пошуміти, несподівані новини про Забарного – Лондон проганяє і кличе Зінченка