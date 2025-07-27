Форвард Ньюкасла Александр Ісак не приєднається до команди у міжсезонному турне.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау категорично прокоментував ситуацію навколо Александра Ісака після поразки від Арсенала (2:3) у товариському матчі в Сінгапурі.

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Шведський форвард, який не поїхав із командою на передсезонний тур через проблеми з м’язом стегна, не приєднається до складу найближчим часом. "Ні, жодного шансу", – коротко відповів Хау на запитання, чи з’явиться Ісак у турне згодом, як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ісак уже нібито заявив про бажання змінити клуб цього літа. Серед головних претендентів – Ліверпуль, а також команди Саудівської Аравії, хоча останній варіант вважається малоймовірним. Ньюкасл оцінює свого нападника в 176 мільйонів євро і не планує продавати його за меншу суму.

Поки ситуація з Ісаком залишається невизначеною, Ньюкасл продовжує підготовку до сезону. Попереду – матч проти збірної зірок Південної Кореї та спаринг із Тоттенхемом.

У складі Ньюкасла Ісак провів 109 матчів, відзначився 62 голами та 11 асистами. Контракт гравця з командою чинний до 2028 року.

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