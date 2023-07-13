"Для мене ближчий Луческу, тому що я грав під його керівництвом багато років. Це людина номер один у моїй кар'єрі.

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При ньому я остаточно сформувався як гравець, виграв купу трофеїв. Він разом з командою вивів мене на рівень, який дозволив потрапити до найкращої команди світу – Барселони. У Луческу колосальний досвід, він супертактик. Містер жорсткий та вимогливий як тренер. З ним було непросто працювати. Якщо щось тоді мене і дратувало, то з часом я зрозумів, що він все робив правильно – це було для розвитку.

Але, при всій повазі до Луческу, Гвардіола ‒ сильніший тренер. Містер більшу частину своєї кар'єри пропрацював в Україні і Туреччині, а Гвардіола ‒ у Ла Лізі, Бундеслізі, АПЛ. Погодьтеся, трофеї цих чемпіонатів відрізняються за цінністю", – сказав Чигринський у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу Чигринський провів 8 років, тоді як з Гвардіолою пропрацював лише 1 сезон.

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