Тренер Нефтчі оцінив силу Динамо після очного спарингу

Виконувач обов'язків головного тренера Нефтчі Фізулі Мамедов поділився думками щодо контрольного матчу проти київського Динамо (1:2).

"Знали, проти кого грали. Суперник був сильний. Хлопці старалися по максимуму виконувати завдання. В цілому, я задоволений.

Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Будемо працювати. Помилки є, треба працювати над ними і виправляти. Хлопці показали характер, що мені сподобалося. Як позначиться на команді відхід Роберто Бордіна? Ще є час. Будемо намагатися зробити свою гру кращою", – цитує Мамедова Azerisport.

Нагадаємо, голами у складі Динамо відзначились Віталій Миколенко та Назарій Русин.

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