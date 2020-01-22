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Тренер Нефтчі оцінив силу Динамо після очного спарингу

08:26 2287 Читать на русском
Тренер Нефтчі оцінив силу Динамо після очного спарингу
Фізулі Мамедов / Сайт Нефтчі

Виконувач обов'язків головного тренера Нефтчі Фізулі Мамедов поділився думками щодо контрольного матчу проти київського Динамо (1:2).

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 1
1
Нефтчі
16:00 20:01:2020
завершено
 

"Знали, проти кого грали. Суперник був сильний. Хлопці старалися по максимуму виконувати завдання. В цілому, я задоволений.

Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Будемо працювати. Помилки є, треба працювати над ними і виправляти. Хлопці показали характер, що мені сподобалося. Як позначиться на команді відхід Роберто Бордіна? Ще є час. Будемо намагатися зробити свою гру кращою", – цитує Мамедова Azerisport.

Нагадаємо, голами у складі Динамо відзначились Віталій Миколенко та Назарій Русин.

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Теги
Динамо Динамо Зимові збори Нефтчі Нефтчі Товариські матчі Фізулі Мамедов Динамо - Нефтчі
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