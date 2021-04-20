"Травма? Ні, я вже повністю відновився після неї і готовий грати. Але на даний момент тренер не довіряє мені місце на полі. Чекаю на свій шанс.

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Чи замислювався я над відходом з клубу? Все можливо. У мене є різні думки щодо цього, проте на даний момент у мене ще рік контракту з командою.

Чи були пропозиції з України? Поки ні, адже у мене чинний контракт. Зазвичай вони надходять майже за півроку до його закінчення, тому поки ще зарано про це говорити", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат у статусі вільного агента. У поточному сезоні 32-річний українець не зіграв в Екстраклясі жодного матчі – він пропустив тривалий період через пошкодження і виходив на поле востаннє аж у липні 2020-го.

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