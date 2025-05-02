"Чи будемо робити чемпіонський коридор Ліверпулю? Звичайно. Це традиція, вони виграли АПЛ і заслужили це. Не думаю, що нам це потрібно, щоб зрозуміти, як чудово виграти Прем'єр-лігу. Гадаю, ми і так знаємо, що це щось дуже приємне. Але, звичайно, коли стоїш там, то наші гравці, ймовірно, подумають: "Я хотів би одного разу опинитися всередині коридору".

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Упродовж сезону різниця полягала в тому, що вони були послідовнішими, ніж ми. Частину чемпіонату ми були дуже хорошими, а потім програли кілька матчів. Це, мабуть, і було головною причиною. Також фактор досвідчених футболістів, які знають, як вигравати матчі, тощо. Думаю, що зараз вони мають щось більше порівняно з нами", – цитує Мареску ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль набрав 82 очки і гарантував собі чемпіонство за 4 тури до фінішу. Челсі з 60 пунктами посідає лише п'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ і досі не забезпечив собі участь в ЛЧ. Очна зустріч команд відбудеться 4 травня, стартовий свисток о 18:30 за київським часом.

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