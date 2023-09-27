"Дайте час лимонам. Це те, у що ми всі віримо. Якщо ви хочете мати хорошу енергетику, вам потрібно втілювати в життя все те, в що ви вірите.

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Я вірю в лимони, але в Тоттенхемі вони почали працювати через півтора-два роки. Їм потрібен тривалий час, вони не чарівні, але я як ніколи в них вірю. В моєму офісі є жовті, зелені… різні види, з Іспанії, з Італії. Я не хочу брехати, є велика коробка лимонів.

Завжди вважав, що жовті лимони працюють набагато краще, ніж зелені, але тепер я вірю в будь-який колір – будь-який колір може допомогти. Якби міг отримати синій лимон (як форма у Челсі), це було б ще краще", – цитує наставника лондонців The Athletic.

Нагадаємо, що Челсі двічі програв в останніх трьох матчах. В трьох турах поспіль "сині" не можуть забити бодай гол. Наразі команда Почеттіно перебуває на 14 місці, маючи лише п'ять балів.

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