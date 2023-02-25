"Якою б сильною не була підтримка, але я отримав і кілька не дуже приємних електронних листів. Дехто бажав смерті мені і моїм дітям. Очевидно, таке неприємно отримувати. Це новий виклик для мене – окей, як мені поводитись? Я завжди сприймаю це так. Чим вище ви піднімаєтесь, тим більше тиску на вас як на особистість. Я хочу досягти успіху тут.

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Якщо ви йдете на роботу, і хтось ображає вас, це не буде приємним. Ви можете відповісти на це двома способами. Я міг би сказати, що мені байдуже, але ви знаєте, що це було б брехнею. Всім важливо, що думають інші люди, бо ми запрограмовані бути соціально пов'язаними.

Запитайте мою сім'ю, як склалося життя для мене та для них. Це було зовсім неприємно. Я розумію, що вболівальники йдуть додому роздратовані, адже команда не виграє. Втім, повірте, моє життя за останні 3-4 місяці також не було солодким. Тим не менш, я дякую за цей досвід", – цитує Поттера Sky Sports.

Нагадаємо, Челсі набрав всього 3 очки в останніх 4 турах АПЛ і застряг на десятій сходинці. Плей-офф ЛЧ також розпочався невдало – Мудрик і компанія мінімально програли на полі Борусії Д.

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