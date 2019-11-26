Тренер "молодіжки" Шахтаря – про розгром від Манчестер Сіті U-19: Цей матч дасть нам багато інформації

Тренер молодіжної команди Шахтаря Фернандо Валенте прокоментував розгромну поразку "гірників" від Манчестер Сіті в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА (0:5).

"Хороший досвід. Гра з такими суперниками дає можливість побачити, на якому щаблі підготовки знаходимося ми. Це дуже важливо.

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Знали, що буде важко. У нас немає нападника і ми не тренувалися всі разом, проте непогані моменти виникали. Грати в Україні і в Юнацькій лізі УЄФА – різні речі. Хочемо тільки покращувати наших футболістів, і цей матч дасть багато інформації, щоб вони прогресували.

Я пишаюся хлопцями, які сьогодні викладалися. Сіті – сильна команда. У першому таймі у нас були проблеми, трохи нервували, у другому намагалися щось показати. Два останні голи необов'язкові. Головне, що ми відчули гру, намагалися робити все, що від нас залежить. Тепер винесемо уроки з цього поєдинку. Досвід – це найважливіше.

Будемо готуватися до матчу з Аталантою: все-таки ми повинні показати щось більше. Я задоволений і деякими моментами в минулій зустрічі, а саме поведінкою хлопців, адже вони продемонстрували свої якості. Але ми не так багато тренувалися разом, обставин чимало. В майбутньому зможемо показати більше якостей наших гравців.

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Упевнений, ми здатні грати краще. Можемо зазнати поразки по результату, але не поступитися в якості футболу. З Аталантою буде ще один шанс показати, що ми в кожному матчі робимо все для перемоги. Постараємося підготуватися якнайкраще і використати ще одну можливість на високому рівні довести, чого ми варті", – цитує Валенте офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар U-19 втратив шанси на вихід до плей-офф Юнацької Ліги УЄФА ще до початку гри з ровесниками із Манчестер Сіті. У 5 матчах українська команда набрала 2 очки і завершить груповий етап турніру на четвертому місці у квартеті С.

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