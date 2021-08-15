"Дуже важкий матч видався. Цього тижня був складний графік, 3 дні тому грали з чемпіоном минулого сезону, а тепер із бронзовим призером. Це провідні команди України, тому, відповідно, були складні поєдинки.

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Плюс далекі переїзди, мінімум тренувань вдалося провести, адже більшість часу провели в дорозі. Я вдячний нашим футболістам, які, незважаючи на щільний графік, вийшли, боролися і віддали всі сили, щоб дійти до кінця. Цілі на сезон? Закріпитись в УПЛ і не бути аутсайдером, бути ближчими до зони єврокубків.

Як влився у команду Селезньов? Все добре, ми задоволені його ставленням до тренувань, до ігор і підготовки. Все на належному рівні. Він кожну гру виходить із зарядом на максимальний результат", – цитує Цимбала офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Євген Селезньов після піврічної паузи без футболу перебрався в Минай, за який вже встиг провести 3 матчі в Прем'єр-лізі – поки без результативних дій.

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