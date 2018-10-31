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Тренер Миная Харковщенко: Ми не боїмось Динамо

06:30 535 Читать на русском
Тренер Миная Харковщенко: Ми не боїмось Динамо
Ігор Харковщенко / ФК Минай

Головний тренер Миная Ігор Харковщенко поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Нам буде дуже цікаво зіграти з такою сильною командою. Ми, звичайно, не боїмося Динамо й намагатимемося порадувати своїх уболівальників та президента нашого клубу хорошою грою. У нас молода команда, і для нас велика честь протистояти такому опоненту. Для нас це буде свято.

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Найважливіше в майбутньому поєдинку – це організація гри, і це питання стоятиме перед нами на першому місці. За рахунок організованої гри ми можемо протистояти Динамо.

Зрозуміло, ми дуже сподіваємося на наших досвідчених футболістів, зокрема, Василя Кобіна, Михайла Кополовця, Олега Допілку. Очікуємо, що вони поведуть за собою молодих гравців, які ще навіть не виступали у Другій лізі. Вони будуть прикладом для них, і від того, як проявлять себе досвідчені виконавці, і залежатиме підсумковий результат", – цитує Харковщенка офіційний сайт Динамо.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
3
год
:
18
хв
Динамо
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Теги
Минай - Динамо Динамо Динамо Кубок України Минай Минай Ігор Харковщенко Ігор Харковщенко
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