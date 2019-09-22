Тренер Мілана Джампаоло назвав ключовий момент, який призвів до поразки у дербі проти Інтера

Наставник Мілана Марко Джампаоло оцінив виступ своєї команди у матчі 4 туру Серії А проти Інтера.

"Ми почали дуже нерішуче, потім заспокоїлися. У Інтера було більше досвіду, але ми заповнили цю прогалину на початку гри. Перший гол порушив рівновагу. Ми розклеїлись, було занадто багато пауз, мені це не сподобалося. Але Мілан був у грі.

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Було дуже багато поспіху в пресингу після втрат. Очевидно, що якщо ви граєте високо, ви ризикуєте, але це нормально, коли такі гравці проти нас. Мені сподобалася наша сміливість, реакція, вона була зрілою.

Леау? Я випустив його, тому що Інтер грає в три захисники, а у нього хороша швидкість. Звичайно, у Годіна більше досвіду, ми бачили це. Але мені подобається, що Рафаель не боязкий", – цитує тренера Мілана Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, цей матч став першим міланським дербі для Джампаоло у статусі тренера "россонері".

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