Евертон наразі перебуває на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму доробку 34 бали. Наставник "ірисок" Девід Мойєс, який рятує клуб від вильоту, має зарплатню на рівні найкращих тренерів АПЛ.

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Як повідомляє L'Equipe, 61-річний фахівець отримує щомісяця понад 1,2 млн євро до вирахування податків. Більше за тренера Миколенка заробляють лише Хосеп Гвардіола з Манчестер Сіті (1,98 млн) та наставник Арсенала Мікель Артета (1,48 млн).

Варто зауважити, що Девід Мойєс вдруге очолив Евертон у січні 2025 року. До цього він працював з командою у період з 2002 по 2013 роки.

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