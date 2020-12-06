"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище за команду.

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Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним кілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді.

Якщо ти хочеш бути одинаком, ти можеш, але тоді йди грати в більярд або у щось інше. Тоді тобі не місце в цій команді, де всі стоять один за одного. Він інтроверт, а його зарозумілість тільки погіршує ситуацію.

Є багато гравців, які не вичавлюють з кар'єри максимум, незважаючи на свої якості. Це теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище за команду", – цитує Вранкена видання Hln.be.

Нагадаємо, Швед виступає за Мехелен на правах оренди – гравець належить Селтіку. У поточному сезоні форвард збірної України провів у чемпіонаті Бельгії три матчі, результативними діями не відзначався.

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