Улюблене місто: Донецьк. Мені пощастило там побувати, коли був маленьким – залишилися теплі спогади.

Авто, на якому їздите зараз: Поки що без автівки.

Улюблена соціальна мережа: Instagram.

Перша зарплатня: Якщо рахувати стипендію – 161 гривня. А якщо брати саме зарплатню, то 5000 гривень.

Бажаний дохід: Чим більше – тим краще.

Країна, яку хотілося б відвідати: Грузія.

Атмосфера в команді одним слово: Дружелюбна.

Три топові гумористи в команді: Артем Козак, Денис Шостак і Данило Скорко.

Як би охарактеризували свій стиль гри одним реченням: Мені 20 років, я захисник із хорошим тактичним мисленням і прагненням постійно розвиватися.

Найемоційніша перемога у кар’єрі: Матч із Болоньєю в Юнацькій Лізі чемпіонів. Ми виграли 4:3, забивши на останніх хвилинах. Саме тоді я віддав асист на вирішальний четвертий гол. Дуже захоплива гра, яка залишила сильні емоції.

Найприкріша поразка: У сезоні 2023/24 проти Динамо U-19, коли ми приймали їх у Щасливому та програли 0:1. Дуже емоційна гра, після якої виникли сутички.

Європейський чемпіонат, у якому вам було б цікаво спробувати свої сили: Чемпіонат Англії – це мрія кожного футболіста.

Омріяний стадіон: Етіхад.

Кумир: Кріштіану Роналду.

Під керівництвом якого тренера хотіли б пограти: Багато хороших тренерів, важко обрати когось одного.

Тренер має бути другом чи авторитетом: Тренер має бути психологом і знати підхід до кожного гравця.

Професія, яку б ви обрали, якби не футбол: Хотів би все одно залишитися у спорті. А якщо не спорт – можливо, спробував би себе в поліції.

Цитата або принцип, за яким ви живете: "Ніколи не відмовлятися від мрій, адже те, про що мрієш сьогодні, може стати реальністю завтра", – сказав Ограков для YeSport.

Микола Огарков – вихованець академії Шахтаря, де у віковій категорії U-14 став чемпіоном України в ДЮФЛУ. Також захисник виступав за юнацьку команду Шахтаря U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. Минулого сезону він дебютував за основний склад "гірників".

Гравець також має значний досвід у молодіжних збірних України, виступав за команди U-17, U-19, а у 2024 році допоміг збірній U-19 дійти до півфіналу юнацького чемпіонату Європи. Наразі Огарков залучений до складу молодіжних збірних U-20 та U-21.

