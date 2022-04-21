"У перші ж дні я думав, як можу допомогти тим хлопцям, які на передовій та захищають нашу країну. Після того, як я зв'язався зі своїм товаришем, з яким ми в дитинстві разом грали у футбол, він сказав, що їм потрібні автомобіль та рації. Я цього ж дня вирішив виставити на аукціон свою колекцію та допомогти йому вирученими грошима.

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Того вечора мені зателефонував мій друг з Америки, який побачив аукціон, і сказав, що викуповує всю колекцію. Єдиною його умовою було те, що всі речі залишаться в мене. Він перевів 150 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень допомогли мені зібрати мої друзі футболісти в Україні. На ці гроші ми й придбали автомобіль", – поділився Атласюк у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, триває 56-й день війни, яку росіяни розпочали проти України. Окупанти продовжують сподіватись на успіх своєї "спецоперації", проте ЗСУ не дає цим планам втілитись у життя.

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