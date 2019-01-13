Тренер Малаги: Селезньов буде грати, коли вийде на свій найкращий рівень

Головний тренер Малаги Хуан Рамос Муньїс, який працював з Євгеном Селезньовим в Дніпрі, розповів про причини переходу 33-річного форварда в іспанський клуб.

"Він добре працює, потроху адаптується до ліги, партнерів по команді, мови, роздягальні, нового стилю гри і культури. Коли він вийде на свій найкращий рівень, то буде грати.

Селезньов: Моя ціль з Малагою – вийти до Прімери

Від Селезньова очікуємо того, що і від інших нападників – наполегливої праці, професіоналізму і голів. Ми хотіли, щоб в лінії нападу з'явився ще один гравець, щоб зросла конкуренція і всі прагнули до того, щоб грати краще. Це добре для команди.

Малага грає з двома форвардами, неважливо, скільки їх на полі. Важливо, щоб футболісти розуміли свої ролі на полі та могли проявити свої вміння.

"Ми шукали самовідданого гравця", – спортдир Малаги в захваті від Селезньова

Після того, як закриється трансферне вікно, у нас не повинно виникнути проблем на позиції нападника", – цитує Муньїса malagahoy.es.