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Тренер Малаги Муньїс оцінив стан Селезньова та Бланко Лещука перед матчем проти Тенеріфе

12:40 336 Читать на русском
Тренер Малаги Муньїс оцінив стан Селезньова та Бланко Лещука перед матчем проти Тенеріфе
Євген Селезньов / Малага

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньїс розповів про самопочуття Євген Селезньов та Густаво Бланко Лещук.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення по Бланко-Лещуку, адже у нього неприємна травма плеча. Щоправда він швидко відновлюється. Подивимося. Лещук – це той гравець, який гарно вписується у нашу систему гри та завжди допомагає команді, коли немає Бланко Лещука, то план на поєдинок змінюється.

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Селезньов? На цьому тижні ми бачили його більш свіжим. У плані фізичних кондицій. Але йому ще потрібно трохи часу, щоб звикнути до наших тактичних схем. Ситуація поліпшується з кожним днем. Він тренується з бажанням і чекає шансу зробити все можливе, щоб принести користь команді і зробити те, що йому необхідно", – цитує Муньїса ElDesmarque.

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Зауважимо, що матч 23-го туру Сегунди між Тенеріфе та Малагою відбудеться сьогодні, 26 січня. Початок поєдинку о 21:30.

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