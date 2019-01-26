Тренер Малаги Муньїс оцінив стан Селезньова та Бланко Лещука перед матчем проти Тенеріфе

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньїс розповів про самопочуття Євген Селезньов та Густаво Бланко Лещук.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення по Бланко-Лещуку, адже у нього неприємна травма плеча. Щоправда він швидко відновлюється. Подивимося. Лещук – це той гравець, який гарно вписується у нашу систему гри та завжди допомагає команді, коли немає Бланко Лещука, то план на поєдинок змінюється.

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Селезньов? На цьому тижні ми бачили його більш свіжим. У плані фізичних кондицій. Але йому ще потрібно трохи часу, щоб звикнути до наших тактичних схем. Ситуація поліпшується з кожним днем. Він тренується з бажанням і чекає шансу зробити все можливе, щоб принести користь команді і зробити те, що йому необхідно", – цитує Муньїса ElDesmarque.

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Зауважимо, що матч 23-го туру Сегунди між Тенеріфе та Малагою відбудеться сьогодні, 26 січня. Початок поєдинку о 21:30.