toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ІНТЕР - МІЛАН

Тренер Луніна влаштував істерику і ледь не розірвав арбітра на шматки – відео вибухових емоцій

9 лютого 23:26 217 Читать на русском
Тренер Луніна влаштував істерику і ледь не розірвав арбітра на шматки – відео вибухових емоцій
Хав'єр Росада / AS

Головний тренер Ов'єдо Хав'єр Росада став однією з найпомітніших фігур поєдинку 27 туру Сегунди проти Райо Вальєкано (1:1).

Іспанський фахівець не зміг стримати емоцій після призначення пенальті у ворота його команди.

Тренер Мальорки влаштував расистський спектакль для японця Кубо, який належить Реалу

Росада гучно кричав щось на адресу арбітра Трухільйо Суареса, поки той наближався з червоною карткою в руках. Наставник Ов'єдо поривався підійти до рефері і детально пояснити йому свою позицію, однак помічники втримали 37-річного іспанця. Зрештою, пенальті був реалізований, і команда Андрія Луніна втратила важливі два очки.

Таким чином, Росада не зможе сидіти на тренерській лаві у наступному турі Сегунди, коли Ов'єдо прийматиме Алькоркон.

Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії

blog_ava
Динамо – Борац: Михайличенко розвиває кадрове багатство, легіонери видають найкращі матчі, а лідер бомбардирів дивує
9 лютого
10553
Теги
Українці за кордоном Хав'єр Росада Хав'єр Росада Іспанія Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
21
год
:
48
хв
Реал Сосьєдад
22:00
Мірандес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук