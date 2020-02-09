Тренер Луніна влаштував істерику і ледь не розірвав арбітра на шматки – відео вибухових емоцій

Головний тренер Ов'єдо Хав'єр Росада став однією з найпомітніших фігур поєдинку 27 туру Сегунди проти Райо Вальєкано (1:1).

Іспанський фахівець не зміг стримати емоцій після призначення пенальті у ворота його команди.

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Росада гучно кричав щось на адресу арбітра Трухільйо Суареса, поки той наближався з червоною карткою в руках. Наставник Ов'єдо поривався підійти до рефері і детально пояснити йому свою позицію, однак помічники втримали 37-річного іспанця. Зрештою, пенальті був реалізований, і команда Андрія Луніна втратила важливі два очки.

Таким чином, Росада не зможе сидіти на тренерській лаві у наступному турі Сегунди, коли Ов'єдо прийматиме Алькоркон.

Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії