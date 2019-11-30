Тренер Лугано: Мальме переміг Динамо, отже і ми зможемо перемогти

Наставник швейцарського Лугано Мауріціо Якобаччі пообіцяв перемогти Динамо в останньому турі Ліги Європи.

"Я розчарований результатом матчу з Копенгагеном, але не розчарований грою. Ми заслужили, як мінімум, нічию. Більшу частину поєдинку ми контролювали м'яч, йшли вперед, створювали моменти. Копенгагену було важко! Шкода, що ми втратили наші шанси, а їх було чимало. А ось суперник скористався єдиним моментом. Грою і самовіддачею хлопців я задоволений. Я хотів би все це повторити у Києві.

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До речі, ми їдемо туди, щоб виграти. Мальме переміг Динамо, отже можемо перемогти і ми. Я сподіваюся на оптимістичне завершення групового раунду", – заявив Якобаччі Zbirna.com.

Нагадаємо, матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи між Динамо і Лугано відбудеться 12 грудня о 19:55. Після 5-ти турів кияни, набравши п’ять очок, посідають третю сходинку. Лугано з двома пунктами втратив будь-які шанси на вихід з групи і перебуває на останньому місці.

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