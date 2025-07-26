– Давайте трішечки розвінчаємо всі ці міфи й легенди про навантаження Пономарьова в Руху. Кажуть, що у вас це може бути 14-17 км за тренування.

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– Це неправда, це міфи. Навантаження, звичайно, є, тому що, на мою думку, ми не можемо в футбол сьогодні грати без навантаження. Ми хочемо грати інтенсивно, ми повинні відповідно тренуватися, тому, звичайно, навантаження є, але я не вважаю, що ці навантаження якісь надмірні. Це нормальні навантаження, і всі футболісти на сьогоднішній день їх витримують. Що стосується травм, я також не вважаю, що травми від навантажень. Навіть у Руху ті травми, які були, – в нас були дві чи три м’язові травми, всі решта – після стиків. Якщо ми хочемо готувати футболістів під інтенсивний футбол, ми повинні працювати інтенсивно. В мене дуже великі сумніви, що ми будемо в Європі заробляти очки, проходити якісь раунди, не граючи в інтенсивний футбол.

– Ок, 14-17 – це міфи, а базове навантаження для команди, коли є ці навантаження, – вони які?

– Є різні мікроцикли по навантаженнях. Ми ж не кожен день робимо 10-12 км бігової роботи і не бігаємо кожен день спринти по 300-400 метрів – це неправда. Є дні, коли пробігають по 6 км, по 4 км, є тактичні дні, тому це все перебільшення.

– Чули цю історію, що у вас на тренуваннях Пасіча на носилках з поля виносили?

– На носилках не виносили, але нові вимоги для футболістів, і, звичайно, вони також повинні адаптуватися, тому що їм також складно було. Ми знали, що не було такої інтенсивності, не було таких навантажень. Ми спілкувалися багато з футболістами, але я хочу похвалити їх, тому що вони всі досить якісно виконують свою роботу. Я навіть колись казав нашим тренерам, що нам немає за що сварити футболістів.

– У вас Путря отримав дуже серйозне пошкодження – ледь не на перших хвилинах двосторонки, якщо не помиляюся. Це не пов'язано з навантаженнями?

– Це травма, це нормальний процес. Я думаю, за збори в нас найменше травм було серед усіх команд УПЛ, – цитує Пономарьова ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Віталій Пономарьов нещодавно очолив ЛНЗ. Попереднім клубом фахівця був Рух, з яким тренер працював останні 5 років.

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