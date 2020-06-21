Тренер Ліворно Філіппіні розплакався під час хвилини мовчання – коронавірус забрав його найріднішу людину

Рестарт сезону в італійській Серії B став надемоційним моментом для керманича Ліворно Антоніо Філіппіні.

46-річний фахівець розплакався під час хвилини мовчання перед матчем проти Чіттаделли (0:2).

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Гравці та тренери перед кожним поєдинком в Італії віддають шану загиблим під час пандемії коронавірусу. Однією з жертв сумнозвісної недуги стала й мати Філіппіні. Як наслідок, керманич Ліворно не зміг стримати сліз.

До слова, Антоніо Філіппіні відомий виступами за Брешію пліч-о-пліч із Роберто Баджо. Головним тренером Ліворно він став у березні 2020-го. "Темно-червоні" посідають останнє місце в турнірній таблиці Серії B.