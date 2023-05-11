Юрген Клопп вирішив розпрощатися з одним зі своїх помічників, який відповідав за розіграш аутів.

Спеціаліст із вкидання м'яча з ауту Томас Гроннемарк припинить співпрацю з мерсисайдським клубом після закінчення сезону. Про це датчанин заявив на своїй сторінці в Twitter.

Зірка Ліверпуля насолоджується результативним приниженням Зінченка: "Були невеликі вагання"

"Все хороше рано чи пізно закінчується. Ми з Ліверпулем вирішили не продовжувати угоду про навчання гравців щодо вкидання м'яча з ауту після п'яти відмінних сезонів. Я пишаюся тим, що допоміг Ліверпулю піднятися з 18-го на перше місце в англійській Прем'єр-лізі з вкидання м'яча під тиском", – написав Гроннемарк, який працював у Ліверпулі з 2018 року.

Ліверпуль здолав Брентфорд і впритул наблизився до топ-4 – Салах забив ювілейний гол, Енфілд освистав короля Чарльза ІІІ