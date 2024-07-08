Тренер Ліверпуля визначився з основною кандидатурою на посаду свого помічника – він грав за найлютішого ворога
Колишній півзахисник Евертона і збірної Нідерландів Джон Хейтінга стане помічником Арне Слота в Ліверпулі.
Ліверпуль провів переговори з Хейтінгою і досяг з ним угоди, інформує De Telegraaf. Джон відмінно знає місто: він п'ять років провів у складі найлютішого ворога "червоних", Евертоні – з 2009 по 2014 рік. За цей час він провів за "ірисок" понад 100 матчів.
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Після завершення ігрової кар'єри Хейтінг працював у різних командах Аякса, зокрема він провів 6 місяців у першій команді в статусі тимчасового наставника. Минулого сезону нідерландець працював помічником Девіда Мойєса у Вест Хемі.
Наразі 40-річний фахівець був вільний. Він із радістю прийняв пропозицію Ліверпуля.
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