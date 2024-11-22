Нідерландця запитали, що він думає про новий контракт Хосепа Гвардіоли і Манчестер Сіті.

Гвардіола офіційно продовжив контракт із Манчестер Сіті

"Передусім це хороші новини для Шіті, також для ліги", – заявив Слот, спровокувавши вибух соцмереж. Через особливості акценту наставник Ліверпуля сказав не "City", а "Shitty". Це слово означає "лайно" і часто використовується ворогами Ман Сіті для образ.

Дуже скоро Слоту доведеться "відповідати за слова". 1 грудня Ліверпуль прийматиме Ман Сіті в рамках 13-го туру АПЛ. Зараз "червоні" випереджають команду Гвардіоли на 5 очок.

Did Slot just called them “shitty”



pic.twitter.com/BzjCD6l2k4 — Braden (@Braden_LFC) November 22, 2024

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