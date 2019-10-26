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Тренер Ліона Гарсія припустився курйозної помилки і назвав свою команду Марселем – фейл дня

10:53 67 Читать на русском
Тренер Ліона Гарсія припустився курйозної помилки і назвав свою команду Марселем – фейл дня
Руді Гарсія / Getty Images

Головний тренер Ліона Руді Гарсія ще не повністю адаптувався на новому місці роботи і часом забуває навіть назву своєї команди.

Курйозний інцидент відбувся на прес-конференції Гарсії перед матчем 11 туру Ліги 1 проти Метца.

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"Якщо ми будемо грати краще, то вболівальники підуть за нами, адже вони люблять Oлімпік Марсель. Вони люблять Олімпік Ліон, звичайно ж, Oлімпік Ліон", – наводить слова Гарсії Le Figaro.

Нагадаємо, 55-річний фахівець очолив Ліон лише минулого тижня, а до цього він три сезони працював саме в Марселі.

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