Тренер Ліона Гарсія припустився курйозної помилки і назвав свою команду Марселем – фейл дня

Головний тренер Ліона Руді Гарсія ще не повністю адаптувався на новому місці роботи і часом забуває навіть назву своєї команди.

Курйозний інцидент відбувся на прес-конференції Гарсії перед матчем 11 туру Ліги 1 проти Метца.

Нант вдома поступився Монако і втратив шанс наблизитися до ПСЖ

"Якщо ми будемо грати краще, то вболівальники підуть за нами, адже вони люблять Oлімпік Марсель. Вони люблять Олімпік Ліон, звичайно ж, Oлімпік Ліон", – наводить слова Гарсії Le Figaro.

Нагадаємо, 55-річний фахівець очолив Ліон лише минулого тижня, а до цього він три сезони працював саме в Марселі.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду