Тренер Легії – про спаринг з Динамо: У нас був сильний суперник з топ-категорії

Головний тренер польської Легії Александар Вуковіч прокоментував нічию в контрольному матчі з київським Динамо (1:1).

"Цінний спаринг. У нас був сильний суперник з топ-категорії, який заслуговує на повагу і вимагає відповідного підходу. Було багато хороших моментів, але і кілька поганих. Це нормально.

Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми задоволені. Ми отримали впевненість, що виконана нами робота мала сенс, але нам є ще над чим працюват", – цитує Вуковіча офіційний сайт Легії.

Нагадаємо, Динамо та Легія розійшлися миром (1:1). На гол Антоліча на 13-й хвилині вже перед самісінькою перервою точним ударом відповів Цітаішвілі.

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