toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Тренер Легії – про спаринг з Динамо: У нас був сильний суперник з топ-категорії

09:39 545 Читать на русском
Тренер Легії – про спаринг з Динамо: У нас був сильний суперник з топ-категорії
Александар Вуковіч / фото із відкритих джерел

Головний тренер польської Легії Александар Вуковіч прокоментував нічию в контрольному матчі з київським Динамо (1:1).

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Легія
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Цінний спаринг. У нас був сильний суперник з топ-категорії, який заслуговує на повагу і вимагає відповідного підходу. Було багато хороших моментів, але і кілька поганих. Це нормально.

Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми задоволені. Ми отримали впевненість, що виконана нами робота мала сенс, але нам є ще над чим працюват", – цитує Вуковіча офіційний сайт Легії.

Нагадаємо, Динамо та Легія розійшлися миром (1:1). На гол Антоліча на 13-й хвилині вже перед самісінькою перервою точним ударом відповів Цітаішвілі.

Динамо – Легія: Цітаішвілі відкриває гольовий рахунок 2020 – непогані дебютанти, солідний новий капітан, старі болячки

blog_ava
Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона Англії
00:44
32430
Теги
Зимові збори Динамо Динамо Динамо - Легія Легія Легія Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
44
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук