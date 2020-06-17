Тренер Леганеса імітував суддівські свистки під час матчу з Барселоною – арбітр покарав хитруна вилученням

Наставник Леганеса Хав'єр Агірре спровокував справжній скандал в матчі 29 туру Прімери проти Барселони (0:2).

Арбітр зустрічі Мартінес Мунуера вилучив 61-річного мексиканця на 90 хвилині, інформує AS.

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Упродовж матчу часто було чутно посторонні свистки, які ніяким чином не стосувалися судді. Мунуера довго не зважав на них, однак під завісу гри все ж підійшов до Агірре й показав йому пряму червону картку. У суддівському протоколі тренера Леганеса звинуватили "в умисній імітації звуку свистка з наміром збити з пантелику гравців, які раніше отримали попередження".

Додамо, що Агірре вирішив не приходити на післяматчеву прес-конференцію, а замість нього з журналістами розмовляв асистент Тоні Амор.

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