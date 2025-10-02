"Ми дуже поважаємо київське Динамо, це одна з двох великих команд України. У них було багато видатних гравців.

Динамо – Крістал Пелас: анонс матчу Ліги конференцій

Ми проаналізували їхню гру, подивилися багато матчів – зазвичай вони грають у схемі 4-3-3, мають хороших дриблерів. Вони прагнуть контролювати м’яч і намагаються домінувати у грі. Це їхня ДНК. Ми не знаємо точно, яку схему вони оберуть на матч проти нас.

Щодо атмосфери – ми не знаємо, яка вона буде, але з нами буде 2,5 тисячі уболівальників Крістал Пелас. Динамо забиває, але й пропускає чимало голів.

Ми не очікуємо, що Динамо гратиме глибоко в обороні. Це не їхня ідентичність. Але якщо доведеться, ми все одно матимемо достатньо моментів. Ми знаємо, що маємо навички, аби зламати низький блок.

Навіть Ліверпуль і Челсі мали труднощі в Лізі чемпіонів – 70% володіння м’ячем, але це ще не означає, що ти заб’єш чотири чи п’ять голів. Проте ми впевнені, що заб'ємо, незалежно від того, як діятиме суперник", – цитує заяву Олівера Гласнера прес-служба Крістал Пелас.

Нагадаємо, що матч Динамо – Крістал Пелас відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

