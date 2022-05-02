Наставник Краматорська Олександр Мальцев опинився у скрутній ситуації через російських окупантів.

Мальцев не зміг вчасно виїхати з Рубіжного, поблизу якого точаться жорсткі бої, інформує Footboom.

Палкін: "Азовсталь" став бастіоном незламної волі, хоробрості українських воїнів, оплотом свободи українського народу

Його автомобіль розбомбили, тож, фактично, фахівець застряг у небезпечному місці. Зараз Мальцев змушений ховатися від постійних обстрілів у підвалі житлового будинку.

Додамо, що Краматорськ під керівництвом Олександра посів 12 місце у Першій лізі, набравши 22 пункти.

СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо