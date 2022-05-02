Тренер Краматорська застряг у гарячій точці
14:47 - Читать на русском
Наставник Краматорська Олександр Мальцев опинився у скрутній ситуації через російських окупантів.
Мальцев не зміг вчасно виїхати з Рубіжного, поблизу якого точаться жорсткі бої, інформує Footboom.
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Його автомобіль розбомбили, тож, фактично, фахівець застряг у небезпечному місці. Зараз Мальцев змушений ховатися від постійних обстрілів у підвалі житлового будинку.
Додамо, що Краматорськ під керівництвом Олександра посів 12 місце у Першій лізі, набравши 22 пункти.
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