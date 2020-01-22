Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо

Англія — 00:27 11845
-
Шеффілд – Манчестер Сіті: посереднє повернення Зінченка, провал Жезуса, трагедія голкіпера та топ-клас лідерів "містян"
-
Мойєс розповів, коли Ярмоленко повернеться до загальної групи Вест Хема – українець не зіграє проти лідерів АПЛАнглія — 21 січ 3773
-
Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІУкраїна — 21 січ 25635
-
Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛУкраїна — 21 січ 8683
-
Одріосола близький до того, аби покинути РеалІспанія — 21 січ 1059