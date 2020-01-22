toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо

10:37 1391 Читать на русском
Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо
Сідклей / Сайт Корінтіанса

Головний тренер Корінтіанса Тьяго Нуньєш не в захваті від фізичних кондицій захисника Сідклея, який приєднався до команди два тижні тому.

Бразильський фахівець наразі не готовий випускати екс-легіонера Динамо в основі.

Сідклей невдало дебютував за Корінтіанс після повернення з Динамо, попри перемогу бразильців у спарингу

"Сідклей все ще перебуває в резерві, оскільки повинен покращити свою фізичну форму. У нього є трохи надмірної ваги, зараз він працює, щоб якомога швидше повернутися до свого оптимального стану", – цитує Нуньєша UOL.

Нагадаємо, Сідклей не зіграв за основу Динамо жодного матчу у першій частині сезону 2019/20.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Шеффілд – Манчестер Сіті: посереднє повернення Зінченка, провал Жезуса, трагедія голкіпера та топ-клас лідерів "містян"
00:27
11862
Теги
Бразилія Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Світ Динамо Динамо Корінтіанс Корінтіанс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
33
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук