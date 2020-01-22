Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо

Головний тренер Корінтіанса Тьяго Нуньєш не в захваті від фізичних кондицій захисника Сідклея, який приєднався до команди два тижні тому.

Бразильський фахівець наразі не готовий випускати екс-легіонера Динамо в основі.

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"Сідклей все ще перебуває в резерві, оскільки повинен покращити свою фізичну форму. У нього є трохи надмірної ваги, зараз він працює, щоб якомога швидше повернутися до свого оптимального стану", – цитує Нуньєша UOL.

Нагадаємо, Сідклей не зіграв за основу Динамо жодного матчу у першій частині сезону 2019/20.

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