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Тренер Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея із Динамо – його партнером по обороні стане екс-гравець Карпат

6 січня 23:50 482 Читать на русском
Тренер Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея із Динамо – його партнером по обороні стане екс-гравець Карпат
Сідклей / фото з відкритих джерел

Наставник Корінтіанса Тьягу Нуньєш підтвердив інформацію про перехід у його команду захисника Динамо Сідклея.

"Я обговорив з Даніло Авеларом (екс-гравець Карпат, – прим) ідею використання його на позиції центрального захисника. Він прийняв цей виклик. А Сідклея і Лукаса Пітона ми будемо використовувати на лівому фланзі. Це буде здорова конкуренція", – цитує наставника "тімау" Torcedores.

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Нагадаємо, Сідклей у поточному сезоні не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Його оренда у Корінтіанс розрахована на один рік, бразильський клуб матиме право викупу гравця.

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