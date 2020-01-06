Тренер Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея із Динамо – його партнером по обороні стане екс-гравець Карпат

Наставник Корінтіанса Тьягу Нуньєш підтвердив інформацію про перехід у його команду захисника Динамо Сідклея.

"Я обговорив з Даніло Авеларом (екс-гравець Карпат, – прим) ідею використання його на позиції центрального захисника. Він прийняв цей виклик. А Сідклея і Лукаса Пітона ми будемо використовувати на лівому фланзі. Це буде здорова конкуренція", – цитує наставника "тімау" Torcedores.

Олімпія відмовилася купувати Дерліса у Динамо – парагвайський клуб назвав причину

Нагадаємо, Сідклей у поточному сезоні не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Його оренда у Корінтіанс розрахована на один рік, бразильський клуб матиме право викупу гравця.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?