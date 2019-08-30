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Тренер Копенгагена: Знаємо, що Динамо – клуб з великими традиціями

17:12 308 Читать на русском
Тренер Копенгагена: Знаємо, що Динамо – клуб з великими традиціями
Столе Сольбакен / Копенгаген

Наставник Копенгагена Столе Сольбакен прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи.

"Ще не знаємо команди суперників в деталях. Знаємо, що Динамо – клуб з великими європейськими традиціями, в їхньому складі є багато талановитих, індивідуально сильних гравців. Наприклад таких, як Беньямін Вербіч, якого добре знають наші вболівальники.

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Для нас як для клубу важливо проводити такі матчі і з року в рік бути учасником європейських турнірів. Ми постараємося добре провести матчі, отримати досвід, з нетерпінням чекаємо старту", – цитує Сольбакена офіційний сайт Копенгагена.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Ліги Європи Динамо потрапило до групи з Копенгагеном, Мальме та Лугано.

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Динамо Динамо Ліга Європи Копенгаген Копенгаген Столе Сольбакен Столе Сольбакен
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