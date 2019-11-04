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Копенгаген – Динамо: тренер данців розповів про серйозну кадрову проблему перед матчем Ліги Європи

15:38 553 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: тренер данців розповів про серйозну кадрову проблему перед матчем Ліги Європи
Столе Сольбаккен / Getty images

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен розповів про можливості форварда Даме Н'Дойе зіграти проти Динамо в Лізі Європи.

 

"Якщо Н'Дойе зіграє проти Динамо в четвер, ймовірно, він пропустить зустріч з Мідтьюлландом в неділю. Він пропустив 10 тижнів, тренується вже близько 2 тижнів.

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Тепер йому потрібно два-три дні на відновлення після зустрічі з Сеннерюском, перш ніж він буде готовий до тренувань в загальній групі. Тому я мало вірю, що він зможе вийти в двох матчах", - сказав Сольбаккен в коментарі Bold.dk.

Додамо, що 34-річний нападник у нинішньому сезоні провів за Копенгаген 9 поєдинків, в яких забив 7 голів і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що матч Копенгаген – Динамо відбудеться в четвер, 7 листопада, в Данії на стадіоні Телла Паркен. Стартовий свисток пролунає о 19:55 за київським часом.

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Даме Н'Дойє Даме Н'Дойє Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Столе Сольбаккен Столе Сольбакен Копенгаген - Динамо
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