Наставник Копенгагена: Динамо трохи відстає від Шахтаря

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбакен поділився очікуваннями напередодні матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

"Ми не боїмося Динамо. У минулому році займалися скаутингом в Україні, шукали для нашої команди нових гравців. Знаємо, що Динамо – сильний суперник, але зараз вони трохи відстають від Шахтаря. Це можна пояснити тим, що "гірники" купують сильних бразильських футболістів для участі в Лізі чемпіонів.

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Динамо залишається сильним противником, але ми не боїмося. Пам'ятаю, як ми грали з фіналістом Ліги Європи – Дніпром. Тут зіграли внічию, а вдома виграли. Очікуємо непростих матчів з Динамо. Для Карлоса Зеки це можуть бути дві найкращі гри в кар'єрі. Можливо, його потім купить якийсь з українських клубів.

Нам потрібно зіграти дисципліновано. Ми прекрасно граємо в обороні і повинні мати шанси в атаці. У матчі з Лугано ми сильно зіграли в захисті. Швейцарці мали тільки один шанс. Завтра сподіваємося зіграти так само", – сказав Сольбакен на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, що матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24-го жовтня о 22:00 на НСК Олімпійський. Після двох турів українська та данська команди поділяють лідерство у групі В, маючи в активі по 4 очки.