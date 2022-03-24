Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк зберігає оптимізм після початку воєнного нападу росіян на Україну.

"Ми обов’язково зможемо відродитися. З такою єдністю між людьми різних професій та тією підтримкою, яку український народ надає нашим "головним гравцям" – ЗСУ.

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Це зараз наша головна команда. Ми все відбудуємо. Ми матимемо сильний та потужний чемпіонат", – поділився Вишняк у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, російські окупанти напали на Україну 24 лютого за наказом Путіна. Втім, їхні загарбницькі наміри не втілились у життя завдяки ЗСУ, які боронять наші землі та поступово виганяють ворога.

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