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Тренер Колчестера розповів, завдяки чому їм вдалось пройти Тоттенхем у Кубку ліги

10:28 222 Читать на русском
Тренер Колчестера розповів, завдяки чому їм вдалось пройти Тоттенхем у Кубку ліги
Колчестер – Тоттенхем – 4:3

Наставник четвертолігового Колчестера Джон Макгріл поділився враженнями від перемоги над Тоттенхемом у серії післяматчевих пенальті в 3-му раунді Кубка англійської ліги (4:3).

 

"Ми страшенно задоволені, адже виконана величезна робота. За нас уболівав весь стадіон. А пенальті, як ми знаємо, це лотерея.

"У цьому і полягає магія Кубка ліги", – Почеттіно розповів про поразку від клубу 4-го дивізіону

Я був упевнений у Томі Лепслі, коли він підійшов бити вирішальний пенальті. Ми вже перебували в такій ситуації у попередньому раунді. Нам довелося сьогодні побігати, пограти у захисті. Але найголовніше – чим більше ми отримували м'яч, тим частіше загрожували супернику", – цитує Макгріла BBC.

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