Тренер Клужа вибухнув емоціями через скасований м'яч у ворота Севільї – дії арбітра довели автора гола до сліз

Головний тренер Клужа Дан Петреску розкритикував арбітра Андріса Трейманіса, який обслуговував матч румунів проти Севільї в 1/16 Ліги Європи (0:0).

Наставник "залізничників" не приховував емоцій на прес-конференції і навіть приніс із собою роздрук правил щодо гри рукою.

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"Це просто нечувано, наш гол був чистим. Я приніс регламент, тут вказано, що це не порушення. Рефері повинен був сам переглянути момент і переконатися, що все чисто. Хлопці розбиті, ми повинні були проходити далі. Константин Пеун (автор скасованого гола – прим.) плакав", – наводить слова Петреску Sport.ro.

Нагадаємо, з початку сезону 2019/20 трактування гри рукою в атаці було змінено – тепер будь-який дотик верхньої кінцівки до м'яча вважається порушенням. Саме цим правилом і було зумовлене рішення відеоасистента Трейманіса.

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