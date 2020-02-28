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Тренер Клужа вибухнув емоціями через скасований м'яч у ворота Севільї – дії арбітра довели автора гола до сліз

11:20 2035 Читать на русском
Тренер Клужа вибухнув емоціями через скасований м'яч у ворота Севільї – дії арбітра довели автора гола до сліз
Дан Петреску / Сайт УЄФА

Головний тренер Клужа Дан Петреску розкритикував арбітра Андріса Трейманіса, який обслуговував матч румунів проти Севільї в 1/16 Ліги Європи (0:0).

 
Міхай Бордеяну 90+1’
90+1’ Міхай Бордеяну

Наставник "залізничників" не приховував емоцій на прес-конференції і навіть приніс із собою роздрук правил щодо гри рукою.

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"Це просто нечувано, наш гол був чистим. Я приніс регламент, тут вказано, що це не порушення. Рефері повинен був сам переглянути момент і переконатися, що все чисто. Хлопці розбиті, ми повинні були проходити далі. Константин Пеун (автор скасованого гола – прим.) плакав", – наводить слова Петреску Sport.ro.

Нагадаємо, з початку сезону 2019/20 трактування гри рукою в атаці було змінено – тепер будь-який дотик верхньої кінцівки до м'яча вважається порушенням. Саме цим правилом і було зумовлене рішення відеоасистента Трейманіса.

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Теги
Ліга Європи ЧФР Клуж ЧФР Клуж Арбітри Відеоновини Дан Петреску Дан Петреску Відеоасистент арбітра (VAR) Севілья - ЧФР Клуж
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